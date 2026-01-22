Полицаи са иззели 100 броя фалшиви евробанкноти при получаването им в офис на куриерска фирма в Монтана, съобщиха от полицията за кореспондента на БТА Цветомир Цветков.

На 20 януари в полицията в града бил получен сигнал, че жител на региона е поръчал фалшиви евробанкноти, които ще му бъдат доставени с куриерска фирма.

В офис на фирмата в Монтана пратката получил мъж на 36 години от село Долно Церовене. На място била направена проверка, която установила, че са изпратени 100 броя банкноти, всяка от които с номинал 100 евро. Те били иззети и изпратени за експертиза в БНБ.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление против финансовата система.

