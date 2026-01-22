Снимка: iStock
Те били иззети и изпратени за експертиза в БНБ
Полицаи са иззели 100 броя фалшиви евробанкноти при получаването им в офис на куриерска фирма в Монтана, съобщиха от полицията за кореспондента на БТА Цветомир Цветков.
На 20 януари в полицията в града бил получен сигнал, че жител на региона е поръчал фалшиви евробанкноти, които ще му бъдат доставени с куриерска фирма.
Разследват два случая на плащания от клиенти с фалшиви евробанкноти в Казанлък
В офис на фирмата в Монтана пратката получил мъж на 36 години от село Долно Церовене. На място била направена проверка, която установила, че са изпратени 100 броя банкноти, всяка от които с номинал 100 евро. Те били иззети и изпратени за експертиза в БНБ.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление против финансовата система.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни