-
След еврото: Как да защитим бизнеса си в периода на икономическа трансформация
-
Кремен Георгиев за честите спирания на парното и топлата вода: Система е амортизирана, проблемите няма да изчезнат
-
Спортни новини (22.01.2026 - обедна)
-
Защо ММА боец от Африка избра да работи в завод за боклук вместо да печели титли
-
СЗО: Преработените месни продукти могат да причинят рак
-
Поледица затруднява движението на автомобили и пешеходци в Русе
До момента експертите са посетили над 700 обекта
Българската агенция за безопасност на храните със засилени проверки в зимните ни курорти. До момента експертите са посетили над 700 обекта, като съставените актове за административни нарушения са 16. Един обект е бил запечатан заради липса на регистрация по Закона за храните.
Близо 33 кг храни пък са били насочени за унищожаване. Най-често установените нарушения са лоша хигиена в обектите, предлагане на храни с изтекъл срок на годност и неправилно етикетиране.
КЗП и БАБХ започват проверки след множество сигнали за повишение на цените на медикаменти
Днес проверките обхванаха обекти в село Баня и Банско.
Последвайте ни