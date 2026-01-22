Българската агенция за безопасност на храните със засилени проверки в зимните ни курорти. До момента експертите са посетили над 700 обекта, като съставените актове за административни нарушения са 16. Един обект е бил запечатан заради липса на регистрация по Закона за храните.

Близо 33 кг храни пък са били насочени за унищожаване. Най-често установените нарушения са лоша хигиена в обектите, предлагане на храни с изтекъл срок на годност и неправилно етикетиране.

Днес проверките обхванаха обекти в село Баня и Банско.