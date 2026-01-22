Ще успее ли Румен Радев да състави правителство, с което да обезпечи заявката за борба с корупцията и бедността? Каква ще бъде външнополитическата визия, с кого ще работи и как ще се промени реалността в политиката? Отговорите на тези въпроси в „Челюсти” потърсиха медийният експерт доц. Георги Лозанов и политическият ПР Нидал Алгафари.

Според Лозанов влизането на Румен Радев в политиката не е новина. Той нарече това „тенденция за съдването на нов световен ред, където европейската демокрация е застрашена. Акцентира, че се вижда ясно автократско управление на много места по света. „Беше ясно, че Радев ще излезе от президентството и ще заеме тази ниша. Имаме орбано-тръмпистко-путинова ниша”, отсече Георги Лозанов и допълни, че Радев с нищо не е показал, че е готов на друг тип геополитическо поведение.

Румен Радев: Готови сме и можем да претворим волята за промяна в дела

Според медийния експерт президентът в оставка ще вземе доста голям наказателен вот, който Борисов и Пеевски са предизвикали, а този вот в момента е много голям.

Нидал Алгафари не беше на това мнение. Според политическия ПР Румен Радев ще бъде последван от хора, които са прогонени отвсякъде и с нищо не е доказал, че ще събере хора, извън тези, които досега са гласували. Според Алгафари в продължение на дълги години Радев е направил всичко по силите си, за да се стигне до тези протести, разрушил е БСП и създал напрежението в старото ДПС. Той допълни, че още не е ясно къде ще се позиционира президентът в оставка: „Когато от всичко искаш да вземеш по малко, взимаш малко”, обясни Нидал Алгафари.