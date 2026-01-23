Конституционният съд излезе с решение за отказа на Народното събрание да разгледа искането за референдум за еврото. Магистратите бяха единодушни, че той не е противоконституционен.

Припомняме, че референдумът беше по предложение на досегашния президент Румен Радев и щеше да е с въпрос „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро” през 2026 г.?“.

Конституционният съд образува дело за референдума за еврото

В заседанието участваха всички конституционни съдии.

