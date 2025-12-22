Конституционният съд образува дело за референдума за еврото по искане на 51 депутати от 51-вото Народно събрание. Те настояват КС да провери дали е противоконституционно решението на парламента да не приеме решение, с което да отхвърли предложението за провеждане на национален референдум.

Референдумът беше предложен от президента Румен Радев на 12 май 2025 г. и е с въпроса „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута – еврото – през 2026 г.?“ Докладчик по делото е съдия Атанас Семов.

„Еврото - въпроси и отговори”: Къде могат да се ползват българските евромонети?

Припомняме, че в началото на месеца парламентът отхвърли искането на президента за референдум с 81 гласа "за", 135 "против", а трима се въздържаха.