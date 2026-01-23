Конституционният съд отхвърли питането за валидността на избора на правителството на Росен Желязков. КС беше сезиран от депутати на „Възраждане“, „Величие“ и МЕЧ, които поставиха под съмнение легитимността му.

Кабинетът беше избран на 16 януари 2025 г. със 125 гласа „за“ и 114 „против“. Три месеца по-късно КС обяви избора на 16 народни представители за незаконен, включително на 8, които са подкрепили правителството.