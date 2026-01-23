-
Коментар на Рени Миткова, Винсент Тановски и Ричард Алибегов
В петък гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - финансовият експерт Рени Миткова, журналистът Винсент Тановски и предприемачът Ричард Алибегов, изразиха своите позиции по няколко теми.
Първата тема, която коментираха, беше за Румен Радев и оттеглянето му от поста на държавен глава на България. Те дебатираха дали Радев е готов с политически проект, дали ще се яви на предстоящите предсрочни избори и изразиха надежда повече хора да отидат да гласуват.
След това гостите на предаването прогнозираха как биха се пренаредили политическите сили в парламента, ако наистина досегашният президент оглави политическа партия.
Цялото предаване гледайте във видеото.
