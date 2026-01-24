На 22 януари 2026 г. писателят Калин Терзийски си отиде, съобщи неговият брат Светослав Терзийски. Поклонението пред него се състоя в събота от 13:30 часа в ритуалната зала на Централните софийски гробища, където близки, приятели и почитатели се сбогуваха с автора, оставил дълбока следа в съвременната българска литература.

Калин Терзийски е роден на 22 март 1970 г. в София. Завършва Националната природоматематическа гимназия (НПМГ), а по време на ученическите си години започва да пише първите си стихотворения в сюрреалистичен стил със сборника „Стихове на тъмно“.

Снимка: БГНЕС

След двугодишна военна служба в Гранични войски, през 1990 г. Терзийски започва медицина във Висшия медицински институт – София и завършва през 1996 г., след което специализира психиатрия до 2000 г. Работи като психиатър, както и в редица други професии – дърводелец, анкетьор, санитар и медицинска сестра.

Отиде си писателят Калин Терзийски

Междувременно Калин Терзийски се посвещава и на писането – сътрудничи на вестници и списания, работи като сценарист за телевизионни и радиопредавания като „Квартал“, „Лица“, „Каналето“, „Досиетата Хъ“ и „Пълна лудница“. През 2006 г. създава заедно с Мартин Карбовски и Ангел Константинов литературния клуб „Литература*Диктатура“.

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

През 2010 г. Терзийски учредява Сдружението на българските телевизионни сценаристи (СБТС) и е сред основателите на Асоциацията на писателите в България. Неговата литература получава международно признание през 2011 г., когато сборникът му „Има ли кой да ви обича“ печели Европейската награда за литература.

Снимка: БГНЕС

Стилът на Калин Терзийски е личен и автобиографичен, с акцент върху вътрешния свят на героите и социалните парадокси. Той издава няколко сборника с разкази, стихосбирки и романи, сред които автобиографичният роман „Алкохол“, създаден в съавторство с Деяна Драгоева, който черпи вдъхновение от професионалния му опит като психиатър.

Редактор: Румен Лозанов