Снимка: iStock
-
„Историите на Мария Йотова“: 170 години читалища в България - история, настоящe и бъдеще
-
"Да хванеш гората": Историята на Генчо, който замени корабоплаването със строене на куполи
-
Как да предотвратим болките в гърба: Полезни упражнения и правилна стойка
-
Силовите тренировки: Ключът към здраво тяло и устойчивост
-
Националният отбор по тенис на България се готви за мача с Белгия в Пловдив
-
Спортни новини (25.01.2026 - обедна)
Сред тях е и общинският съветник Антон Бранков
Софийският градски съд определи парични гаранции за четиримата задържани за организирана престъпна група за изнудване, сред които и общинския съветник Антон Бранков.
Най-високата сума беше в размер на 12 500 евро, а останалите три - 10 хиляди, 5 хиляди и 2 хиляди евро.
Съдът прие, че оневиняващите доказателства са повече от обвинителните и то при положение, че разследването е започнало още през юни 2025 г.
Общински съветник от София е обвинен за участие в организирана престъпна група
Определението не е окончателно и подлежи на жалба или протест пред Софийския апелативен съд.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни