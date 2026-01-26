Софийският градски съд определи парични гаранции за четиримата задържани за организирана престъпна група за изнудване, сред които и общинския съветник Антон Бранков.

Най-високата сума беше в размер на 12 500 евро, а останалите три - 10 хиляди, 5 хиляди и 2 хиляди евро.



Съдът прие, че оневиняващите доказателства са повече от обвинителните и то при положение, че разследването е започнало още през юни 2025 г.

Определението не е окончателно и подлежи на жалба или протест пред Софийския апелативен съд.

Редактор: Ралица Атанасова