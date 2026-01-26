Лидерът на ДПС – „Ново начало“ Делян Пеевски разкритикува позицията на външния министър в оставка Георг Георгиев за отлагане на ратификацията на членството на България в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп. Според Пеевски подобно решение буди недоумение и изпраща негативен сигнал към международните партньори на страната, се казва в прессъобщение до медиите.

От партията обявиха, че още днес ще изпратят писмо до премиера в оставка Росен Желязков с въпроси дали върху правителството се оказва външен натиск при вземането на решенията по темата. В позицията си Пеевски поставя под съмнение мотивите за отлагането и настоява за публичен и ясен отговор.

Георг Георгиев: Оставяме ратификацията на членството ни в Съвета за мир на следващото НС

"Членството в Съвета за мир дава възможност на България за първи път в съвременната си история да има самостоятелна позиция и участие в процеси, свързани с установяването на траен международен мир", смята лидерът на "ДПС - Ново начало".

От формацията заявяват още, че ако Министерският съвет не внесе ратификационния акт в Народното събрание, парламентарната група на "ДПС – Ново начало“ ще предложи проект за решение, с което парламентът да задължи правителството да предприеме тази стъпка.

Доц. Огнян Минчев: Участието на България в Съвета за мир е прибързано и крие рискове

"Евентуално гласуване ще покаже кои политически сили подкрепят националния интерес и активното участие на България в глобалните политически процеси", категоричен е Пеевски.

