Варненският окръжен съд остави в ареста трима мъже, обвинени в участие в организирана престъпна група за „клониране“ и контрабанда на откраднати автомобили, предава кореспондент на БТА във Варна. Според разследването колите били изнасяни към страни от Близкия Изток и Турция, а част от тях са пласирани и на българския пазар.

Престъпната група е действала от март 2024 г. Схемата е включвала подмяна и фалшифициране на идентификационните данни на откраднати автомобили, след което те са били транспортирани зад граница или реализирани у нас.

Окръжната прокуратура във Варна е поискала най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ – за четирима обвиняеми. Съдът е уважил искането за трима от тях – мъже на 48, 58 и 61 години. Четвъртият обвиняем, на 35 години, е поставен под домашен арест, като мотивите са чистото му съдебно минало и по-краткото му участие в престъпната дейност.

Редактор: Ралица Атанасова