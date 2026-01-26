Окръжната прокуратура в Габрово ръководи досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена за разпространение вейп устройства и пълнители с наркотично вещество.

Според разследването в периода от януари 2024 година до 23 януари 2026 година в Габрово е действала организирана престъпна група, образувана и ръководена от двама души - на 26 и на 25 години. Освен тях в нея са участвали още петима души - на 25 години, на 22 години, на 26 години, на 34 години и на 19 години.

На част от лицата са повдигнати обвинения и за престъпления за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества - 79 броя пълнителя с марихуана с вместимост по 1 мл., два броя контейнера с вместимост от по 10 мл. Освен това 10 броя електронни цигари, метален контейнер, съдържащ смолист сок от конопено растение с тегло 1140 грама и 267 броя пълнителя, всеки с вместимост от по 10 мл., съдържащи течност с канабиноид.

В хода на разследването е установено, че за целите на разпространението на наркотичните вещества е създаден специализиран интернет сайт за поръчки, достигнали до клиенти в цялата страна чрез куриерски услуги.

Извършени са претърсвания на 14 имота и 2 автомобила, откъдето са иззети голям брой веществени доказателства. Разпитани са деветима свидетели. По отношение на двамата лидери на престъпната група и на един от участниците в нея, предстои внасяне на искане в Окръжен съд-Габрово за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража“.

Снимка: Окръжна прокуратура - Габрово

Редактор: Цветина Петкова