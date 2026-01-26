Един човек загина при тежка катастрофа с три тира, станала край Видин в понеделник. Пътят към "Дунав мост 2" е затворен. Трафикът е пренасочен през град Дунавци.

Сигналът за инцидента е подаден около 12:20 ч. Към мястото незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната, Центъра за спешна медицинска помощ и Областния отдел „Автомобилна администрация“.

Два от камионите са българска регистрация, а третият - с турска. Именно неговият водач е загинал на място, потвърдиха за NOVA от видинската болница. Друг шофьор е транспортиран с линейка до виидинската болница.