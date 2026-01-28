Снимка: БГНЕС, архив
-
Блокадите по границите ни със Сърбия и РСМ продължават
-
Над 2.6 млн. евро за семействата на деца, неприети в държавни и общински ясли и градини
-
Спортни новини (28.01.2026 - обедна)
-
Агресивно куче нахапа жена и домашния ѝ любимец в Казанлък
-
След Франция: Трябва ли и България да забрани социалните мрежи за децата
-
93% от българите с достъп до интернет. Всеки пети у нас използва изкуствен интелект
-
С какъв темп растат цените след влизането на България е еврозоната
Бившият кмет на Варна е разследван заради реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище
Софийският градски съд върна на Европейската прокуратура делото срещу бившия варненски кмет Иван Портних на прокуратурата за отстраняване на несъответствия. Според съда допуснатите несъответствия в обвинителния акт пречат на обвиняемите да разберат в какво са обвинени. Също така има противоречия в квалификацията в обвинителния акт за извършителството и помагачеството, което затруднява наказателното производство.
Портних, бившият областен управител на Варна Стоян Пасев и двама служители от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са подсъдими за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.
СГС прекрати делото срещу Иван Портних и го изпрати на ВКС
Четиримата са обвинени във фалшифициране на документи и предоставяне на невярна информация. Целта - според обвинението, била да бъдат получени незаконно 3,4 млн. евро по проект, съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство.
Последвайте ни