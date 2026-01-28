Софийският градски съд върна на Европейската прокуратура делото срещу бившия варненски кмет Иван Портних на прокуратурата за отстраняване на несъответствия. Според съда допуснатите несъответствия в обвинителния акт пречат на обвиняемите да разберат в какво са обвинени. Също така има противоречия в квалификацията в обвинителния акт за извършителството и помагачеството, което затруднява наказателното производство.

Портних, бившият областен управител на Варна Стоян Пасев и двама служители от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са подсъдими за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.

СГС прекрати делото срещу Иван Портних и го изпрати на ВКС

Четиримата са обвинени във фалшифициране на документи и предоставяне на невярна информация. Целта - според обвинението, била да бъдат получени незаконно 3,4 млн. евро по проект, съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство.