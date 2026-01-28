Снимка: БГНЕС, архив
Бившият кмет на Варна е разследван заради реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище
Старт на делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних в Софийския градски съд. То е по обвинителен акт на Европейската прокуратура.
Портних, бившият областен управител на Варна Стоян Пасев и двама служители от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са подсъдими за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.
СГС прекрати делото срещу Иван Портних и го изпрати на ВКС
Четиримата са обвинени във фалшифициране на документи и предоставяне на невярна информация. Целта - според обвинението, била да бъдат получени незаконно 3,4 млн. евро по проект, съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство.Редактор: Дарина Методиева
