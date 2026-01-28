Парламентът закри Антикорупционната комисия и реши всички архивни дела да бъдат пратени в ДАНС. Това стана с гласовете на ГЕРБ-СДС, "ДПС- Ново начало“, "БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и трима независими депутати. От МЕЧ гласуваха против закриването на комисията.

„Не подкрепихме закриването на Антикорупционната комисия , защото това законодателство – в последния момент преди края на този парламент, е нецелесъобразно. Комисията беше създадена от сглобката - правителството на Денков, ПП-ДБ и ГЕРБ, въпреки моето противопоставяне тогава като независим народен представител. Разделянето на КПКОНПИ и създаването на КПК, както и даването на допълнителни разследващи функции, беше творение на Лена Бориславова. Сега тя нямаше аргументи, с които да иска закриването на тази комисия”, обясни в „Пресечна точка” лидерът на МЕЧ Радостин Василев мотивите на политическата си формация да не подкрепи закриването на Антикорупционната комисия.

По думите му „тази комисия беше "бухалка", но трябваше да се помисли по-добре какво се случва със служителите, с делата, със СРС-тата и с документите”. „Така или иначе, част от нея вече е позиционирана в ДАНС. Освен това, вече доверието на обществото е накърнено. Абсолютно несъвместима е функцията на Сметната палата с това, което ѝ се вменява в момента. Не виждам защо делата са там. Много по-добре беше тези функции да бъдат прехвърлени на друго място”, подчерта Василев. Според него не всички документи са защитени и има такива, които ще бъдат унищожени, защото не са станали част от определени преписки или досъдебни производства.

Правната комисия, в която той участва, проведе заседание и в сряда, за да обсъди промените в изборния кодекс. Лидерът на МЕЧ коментира, че станал свидетел на много грозна проява на „Възраждане“. „Те депозираха законопроект, с който ограничават българите извън Европейския съюз - във Великобритания, САЩ, Канада, Австралия, Русия, Турция и целия познат свят извън ЕС - във възможността да откриват по свое желание секции за гласуване. Броят на секциите спада рязко до 20”, заяви той. Василев изтъкна, че така „Възраждане“ прави услуга само на „ДПС - Ново начало“ и на ГЕРБ. Партийният лидер помолил „Възраждане” да изтегли това предложение.

Василев коментира и промените в Изборния кодекс: "Искам да видя много промени, но съм наясно, че с това мнозинство в НС няма да ги видя. Предложих да не се отваря Изборният кодекс".

По отношение на въвеждането на сканиращите устройства лидерът на МЕЧ беше категоричен, че не е това начинът. Той подчерта, че по принцип ги харесва. "За да се въведе нова техническа възможност за гласуване, трябва да мине период от време. Тя трябва да бъде сертифицирана и да бъде обяснено на гражданите как се ползва. Тези броячки усложняват процеса на гласуване", категоричен е той. Василев допълни, че големите разминавания в резултатите от вота, каквито видяхме на последните избори, са в хартиения вот.

Лидерът на МЕЧ коментира и въпроса кой според него ще стане служебен премиер . "Аз винаги съм казвал, че за мен единственият възможен вариант е Андрей Гюров. Разбрах, че има известна „зелена светлина“ около неговата кандидатура. Надявам се да е именно той. Само в него виждам политическа воля за провеждане на честни избори", подчерта Василев.

