Основното очакване към служебното правителство е да организира честни и свободни избори. Това заяви политологът доц. Милен Любенов в „Денят на живо”. Според него Димитър Главчев се е провалил в провеждането на предишния вот, а оценката за това е дал Конституционният съд с касирането на няколко депутатски мандата и влизането на цяла нова група в парламента. „В този смисъл очакванията на гражданите са президентът да се спре на Андрей Гюров. Трябва да се създадат условия, които да възпрепятстват купуването на гласове и извършването на съществени манипулации, каквито виждахме на предишните избори”, отбеляза Любенов.

Той подчерта, че бъдещият служебен премиер би изпаднал в сложна ситуация и допълни, че фигурата на вътрешния министър е решаваща. Той едновременно трябва да е човек, който добре да познава системата, но и да не е част от статуквото в последните 15 години. Политологът е на мнение, че това ще бъде човек, който има някакъв политически опит и е убеден, че са проведени неформални сондажи и за министър-председател, и за министър на вътрешните работи. Любенов определи като много лош сигнал ограничаването на гласуващите зад граница, но подчерта, че може да има бумерангов ефект под формата на по-висока избирателна активност.

Андрей Гюров: Готов съм да приема поста служебен премиер, ако няма скрити условия

По отношение на това, че в общественото пространство се спряга името на Цветан Цветанов като човек, който ще изгражда структурите на новия проект на Румен Радев, Милен Любенов заяви, че не смята, че структурите на партия може да бъдат изграждани от един-единствен човек. „Това се случва с множество хора, които са лоялни на лидера и на ценностите на дадената организация”, обясни той.

