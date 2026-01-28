Традиционното ляво-дясно разделение вече не е валидно в Европа. Появяват се нови политически лица и партии, които трудно могат да бъдат вписани в идеологическите рамки. Това заяви бившият евродепутат Петър Витанов в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS. По думите му Европа преминава през мащабна трансформация на политическия си пейзаж, породена от деидеологизацията на партиите. „Много често леви политици излизат с десни предложения, включително и в България. Това е част от процеса на промяна на политическото пространство”, допълни той.

В този контекст Витанов постави и появата на Румен Радев на политическия терен. „Проблемът е по-скоро вътрешен. Радев беше оставен без избор. С години имаше призиви за неговото реално въвличане в политическия живот, но той удържаше и оставяше кризата да бъде решена от политическите партии. Това се оказа невъзможно и обществото беше изправено пред избора още от същото или някаква алтернатива. Той реши да представи тази алтернатива”, каза Витанов.

Бившият евродепутат коментира още и бъдещото позициониране на евентуалната политическа формация около Радев. „Не мога да го позиционирам и не е редно. Трябва да изчакаме той сам да даде отговор на този въпрос”, подчерта той. Според него е логично да се стигне до създаване на партия, която ще търси подкрепа отвъд традиционните разделения. „Подкрепата най-вероятно ще идва както от ляв център, така и от десен. Не очаквам радикален, а умерен политически проект”, добави Витанов.

Редактор: Ивайла Маринова