Марката "Нашата България" е запазена от неизвестен заявител, сочи проверка на NOVA в сайта на Патентното ведомство. Документът е подаден във вторник.

Румен Радев използва въпросния израз в обръщението си към народа от 19 януари, в което обяви, че подава оставка. Преди седмица пък, в интервю за БНТ, бившият началник на кабинета му - Иво Христов, определи „Нашата България" като подходящо име за евентуална бъдеща политическа формация на президента (2017 - 2026 г.).

Сред областите, за които е подадена заявката в Патентното ведомство, са: политически рекламни услуги; наемане на политически сътрудници; събиране на политически статистически данни; проучване на общественото мнение по политически въпроси; връзки с обществеността; набиране на средства за политически цели; съвети в областта на политиката; услуги за политическо лобиране; политически услуги и др.

Редактор: Маргарита Стоянчева