Близо 1 килограм златни бижута бяха открити от митничари на ГКПП "Капитан Андреево" у двама души, влизащи в страната от Турция.

Накитите били намерени при проверката на автобус с турска регистрация около 21:30 часа на 27 януари. В превозното средство пътували 10 души. Автобусът, управляван от турски шофьор, минавал транзитно през страната ни за Косово, съобщават от пресцентъра на Агенция "Митници".

Задържаха контрабандни златни накити на ГКПП "Малко Търново" за над 287 000 лв.

След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. При личен преглед на двама от пътниците - граждани на Косово, във вътрешните джобове на единия мъж са открити 622,80 грама бижутерийни изделия - пръстени, колиета, медальони, обици, гривни, а в якето на другия – 289 грама златни накити.

Според направената от вещо лице експертиза откритите бижута са от 21-каратово злато с общо тегло 911,80 грама на стойност 152 270,60 евро.

