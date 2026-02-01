Полицията разследва смърт на жена след жесток побой в плевенското село Койнаре. По случая като заподозрян за деянието е задържан съпругът на жертвата.

Според данни от разследването възрастният мъж е пребил до смърт жена си в нощта на 1 февруари.

В момента по случая работят и полиция, и прокуратура, като по информация на NOVA задържаният е дал обяснения и е признал вина.

