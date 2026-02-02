Снимка: iStock
Заподозряната е позната на полицията
Задържаха жена, откраднала алкохол за 430 евро от магазин в Горна Оряховица. Кражбите са извършени в периода от края на декември до началото на януари.
При инвентаризация в магазина била установена липсата на различни видове алкохол. В хода на разследването станало ясно, че извършител е 32-годишна жена от града, която е известна на полицията.
Тя е задържана и е възстановила равностойността на откраднатото.
