Софийската районна прокуратура повдигна обвинения на тримата задържани при акцията на СДВР срещу кражби на коли в петък. Това съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.

Според Прокуратурата заподозрените откраднали лек автомобил, паркиран пред детска градина в ж.к. „Люлин“ в София на 30 януари. По-късно същия ден те бяха заловени край Костинброд.

Трима задържани при акция на СДВР срещу кражбата на коли

И тримата задържани, единият от които е Иван Илиев по прякор Ванко, са осъждани. Предвид възможността да извършат престъпление, те са задържани за срок до 72 часа.

Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийския районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо тримата.

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов в петък обясни, че тримата задържани са част от група, която била оперативно разработвана от полицията от около 5-6 месеца. Заподозрените се занимавали с кражби на луксозни автомобили, кражби на каси и противозаконно отнемане на автомобили - предимно с работещ двигател.

