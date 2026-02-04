-
На тях се виждат жени, заснети по време на прегледи
Нови видеа в сайтове за възрастни, записани от скрити камери - за това сигнализираха зрители на NOVA. Този път те са от гинекологичен кабинет, за който се твърди, че се намира в София. На кадрите се виждат жени, заснети по време на прегледи. Камерата е поставена в един от ъглите на кабинета.
NOVA проверява случая.
Изтекоха кадри на голи жени от козметично студио в Казанлък
Припомняме, че разследващи разкриха, че видеа с клиентки на салони за епилация в Бургас и Казанлък, са разпространявани в порносайтове. Потърпевшите са десетки, сред тях - малолетни и непълнолетни. Засега няма повдигнати обвинения.Редактор: Цветина Петкова
