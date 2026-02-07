Атанас Зафиров подаде оставка като лидер на БСП. Това стана по време на извънредния конгрес на партията.

До него се стигна след оставката на кабинета „Желязков”, последвана от оставките на Изпълнителното бюро на БСП.

„Днес правя стъпка назад, подавам моята оставка, не защото ви предавам или се срамувам, напротив, гордея се, знам с колко безсънни нощи платихте за това нашата партия да се дава за пример. Подавам си оставката, защото не искам да участвам в какъвто и да е процес по разделение на БСП. Но оставам, защото вярвам, че БСП не е изчерпано, а объркано. Лидерският въпрос днес не е най-важният, най-важният е какъв път избираме. Обещавам да помогна този път да бъде намерен. Нашата партия е преживяла много, много повече от днешната т.нар. партийна криза”, каза Атанас Зафиров.

Очаква се днес да бъде избран нов лидер. Кандидатите са над 20. Сред основните са Крум Зарков, Борислав Гуцанов, Габриел Вълков, Калоян Паргов.

„Ситуацията е много по-различна от това, което до сега е било. Според мен конгрес е един жив организъм и трябва да избере най-подходящия за този период от време председател на БСП, за да може наистина да излезем и обединени, и силни. Нека залата да прецени кой какви качества има. Всеки един си има своите достойнства”, заяви Борислав Гуцанов.

„Сериозно е това, защото е истински политически сблъсък, какъвто може да има само в една партия в България. И който, надявам се, ще повлече крак за други партии, а най-видна край и за целия български народ. Защото това е борба, която трябва да доведе до нов ред, до правов ред”, заяви Крум Зарков.

„Надявам се да излезем сплотени, да си кажем грешките, да не ги повтаряме в бъдеще. На 100% ще стигнем до избор на нов председател”, каза Иван Петков, БСП.