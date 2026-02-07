Един от най-кървавите атентати, дело на комунистическата партия у нас е в църквата „Света Неделя”. Част от терористите бягат в Съветския съюз. Някои от тях приемат руски имена, дори стават част от партийната номенклатура на болшевиките. Режимът обаче е еднакво суров и към свои, и към чужди. По ирония на съдбата, терористите взривили „Света Неделя” на Велики четвъртък са екзекутирани. Те са убити не заради участието си в атентата, а заради обвинения, че са част от фракцията на Лев Троцки. Повече по темата разказа историкът проф. Евелина Келбечева в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

На 14 април 1925 година в София пред църквата „Свети Седмочисленици” е убит генерал Константин Георгиев, докато отива на служба заедно с внучката си. Той е депутат от управляващия Демократически сговор и е ръководител на Софийската организация на Военния съюз. Убиецът е терористът от комунистическата партия Атанас Тодовичин. Опелото на генерал Константин Георгиев е насрочено за 16 април и предварително се знае, че ще събере елита на Царство България начело с цар Борис Трети. Това е и предварителната цел на комунистите – да извършат атентат в „Света Неделя” и така да обезглавят страната.

„Мислила съм много по въпроса – как се създава и организира един политически терор. Тук говорим за политически терор, който е различен от други типове на насилие, които знаем. Големите промени предполагат политическо насилие само когато следващата формация е тоталитарна или тежко авторитарна. Не всяка голяма промяна в историята трябва да бъде свързана с политическо насилие. Тук имаме един добре организиран политически терор, който се свързва с държавни и международни институции. В случая имаме Коминтерна, която е създадена, за да изнася революция и да унищожи либерално-демократичния ред в Европа, както и да наложи болшевишка власт в тези страни”, разказва проф. Келбечева.

Един век след атентата в „Света Неделя”: Раната, която още кърви

Куполът на храма се срутва и буквално погребва 134 души, а 500 са ранени. Ужасяващият атентат предизвиква огромен отзвук в Европа и разтърсва Коминтерна. Централният комитет на БКП се опитва да се дистанцира от Военния отдел на партията като обявява атентата за необмислено действие, гибелно за антифашисткото движение. Независимо от това, в Москва месец след атентата е свикан огромен митинг в памет на жертвите на политическите репресии, а болшевишките официози излизат със статии в подкрепа на терористите.

По ирония на съдбата възмездието застига атентаторите в Съветския съюз. Част от тях веднага напускат страната и достигат до болшевишка Русия. Там обаче са арестувани. Никола Петров, който пали фитила на експлозивите в „Света Неделя” е хвърлен в съветски концлагер и умира там. Убиецът на генерал Константин Георгиев, Атанас Тодовичин също успява да избяга в Съветския съюз. Там той приема руското име Владимир Василиевич Илиев. Преминава обучение в школата за усъвършенстване на състава на вътрешни войски на НКВД. През 1938 година, време на Големия терор в Съветския съюз е арестуван и разстрелян. Димитър Златарев, който отговаря за снабдяването с оръжие във военното крило на БКП и участва в атентата успява да избяга в Москва. Приет е в партията на болшевиките и дори участва в Бауманския районен комитет в столицата. Приема руското име Фьодоров. През 1938 година е арестуван и разстрелян от съветските власти.

