Аз съм против промените в Изборния кодекс, с които беше намален броят на избирателните секции извън ЕС. Моето мнение е против този закон, тоест съм за подкрепа на евентуално вето, което ние не знаем дали ще дойде. Това заяви в предаването "На Фокус" председателят на БСП Крум Зарков, коментирайки въпроса дали, ако президентът Илияна Йотова наложи вето на заради поправката с 20 секции - БСП ще подкрепи това?

По думите му "най-важното е ограничаването на гласуването на български граждани в чужбина, с много ясна цел". "Целта на вносителите на законопроекта - и от тези които гласуваха, е да попречат на български граждани в Турция да упражнят правото си на глас или поне да ги затруднят. Това е целта. За да постигнат тази цел, те засягат и други български граждани по различни части на света", подчерта новоизбраният лидер на БСП.

И допълни: "Това, което искам да кажа, е, че вие или сте български граждани, или не сте. И ако сте български граждани, имате всички права, а съответно носите и всички задължения. Всичко друго се нарича дискриминация".

"Към момента към БСП не е правено никакво такова постъпление, доколкото ми е известно. Все пак бях избран едва вчера. Но не вярвам да има такова постъпление - просто няма политическа логика към този момент", подчерта той.

Зарков коментира и избора си начело на БСП - партия с над 130-годишна история. "Въпросът е колко години БСП ще има бъдеще. Мисля, че има поне още толкова", подчерат той.

И допълни: "Изборът ми начело на БСП е събитие, което действително изглежда неочаквано, но анализаторите и много хора понякога правят грешки. Защото съдят за БСП по това, което се виждаше в последната година, а не по това, което тя е. Социалистическата партия е истински, реален политически организъм. Някои го харесват, други му се противопоставят. Това е нормално. Но това е политическа общност от хора. И тя е много ценна, защото, освен всичко друго, е една от много малкото - да не кажа единствената такава".

Според него изборът му начело на партията е "нещо, което не е договорено с никого". "Това е избор, който стана възможен, защото хора от БСП започнаха да ме номинират и да подкрепят моята кандидатура - често против преки указания, които получаваха от моментното състояние на ръководството на БСП", заяви той.

И изрази надежда, че "това ще повлече крак и всички хора ще разберат, че има смисъл да се занимаваш с политика": "Има смисъл да подкрепяш някого. Има смисъл да гласуваш. Има смисъл да участваш. Защото не е вярно, че тези, които са завладели всичко, просто са запечатали системата и тя не може да бъде пробита".

Зарков беше категоричен, че БСП се готви за избори - смирено, но уверено. "Смирено - защото оцени своята грешка. Но уверено - защото показа, че има силата да види грешката си, да поеме отговорност и да продължи напред по-силна", изтъкна той. И допълни, че под грешка има предвид "съглашателството на партията с Пеевски".

По отношение на това има ли разделение в партията Зарков изтъкна, че "има идеологически спорове, които създават енергия - полезна, съзидателна". "Но има и напълно изкуствено създадени разделения. И точно там трябва да бъдем много внимателни", подчерта той.

Зарков коментира и новите разкрития по случая "Петрохан". "Като всеки българин съм потресен от броенето на трупове по българската планина. Няма да се впускам в спекулации. Мога само да се надявам, а и да настоявам - компетентните органи да си свършат работата и това престъпление да не е поредното от дългия спиък неразкрити престъпления".

По думите му, когато говорим за "политика, държавност, институции и за промени - не бива да забравяме, че това не е просто риторичен спор между хора в телевизионните студия или опит някой да се намести в парламента".

Редактор: Станимира Шикова