Двама чешки граждани бяха арестувани при специализирана полицейска акция край Пловдив, при която е разбита нелегална фабрика за производство на фалшиви лекарства. Случаят е от петък в пловдивското село Богданица.

От Районната прокуратура съобщиха, че по случая са привлекли като обвиняеми двама чешки граждани на 35 и 52 години. Според държавното обвинение те действали като съизвършители и без съгласието на притежателите на изключителните права върху търговска марка на лекарствени средства използвали и съхранявали стоки.

При проверка в стопанско помещение, предназначено по документи за производство на млечни продукти, полицаите открили капсулна пълначна машина, с която са произвеждани големи количества медицински продукти, наподобяващи лекарства. Част от тях били вече пакетирани в блистери и обозначени с търговската марка на световноизвестна фармацевтична корпорация, без за това да е било налице разрешение от правопритежателя. Те били предназначени за лечение на определено неврологично заболяване. Произходът, съставът и реалното им въздействие върху човешкото здраве тепърва ще се установяват.

Снимка: Благой Бекриев, NOVA

Проверява се и дали нелегалните лекарства са били разпространявани в търговската мрежа у нас, като към момента няма данни за това.

От прокуратурата заявиха пред NOVA, че двамата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа. Предстои наблюдаващият прокурор да се прецени дали да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.