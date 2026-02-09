След серия протести в Лом мъжът, обвинен в блудство с 8-годишно момиче, отново бе задържан. Причината е решението на Окръжния съд в Монтана, който прецени, че срещу Милчо Филипов има достатъчно данни за налагане на най-тежката мярка „задържане под стража“.

До този развой се стигна, след като Районният съд в Лом първоначално го освободи с подписка, което доведе до протести и закани за саморазправа от страна на семейството на детето. Малко преди заседанието пред монтанския съд се събраха близки и познати на родителите с искане за справедливост. „Ако не бъде задържан, ще си поемаме ние нещата“, закани се майката на детето Иванка Сашкова. Бащата Недко Тодоров подчерта, че очакват справедливост от съдебните органи.

Напрежение в Лом след освобождаването на мъж, обвинен в блудство с деца

Обвиняемият Милчо Филипов отрече да е извършвал блудство. „Къде са им доказателствата, че имат мое ДНК? Няма такъв документ. Не вярвам това да има резултат, просто нямат нищо срещу мен“, заяви той пред съда.

Окръжният прокурор на Монтана Росен Русинов подкрепи решението на съда: „Съдът достатъчно добре изложи мотивите си, съгласен съм с тях напълно“. Близката на детето Лиляна Георгиева благодари на съдебния състав за взетото решение. То може да бъде обжалвано, а делото продължава.

