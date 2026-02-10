Задържаха шестима души след среднощна свада и сбиване във Велинград. Двама братя, живеещи в курортния град, направили забележка на компания от съседната къща да не вдига толкова силен шум и да не нарушава спокойствието на съседите си. Според разследването, вместо да се съобразят с това, купонджиите нанесли побой на братятя. В резултат на това единият е с комоцио, а другият - с фрактура на челюстта. Пострадалите са транспортирани в местната болница.

Заради забележка: Мъж рани тежко с брадва своя съседка в Лясковец

След получаване на сигнал за случилото се са задържани шестима мъже на възраст между 16 и 32 години, всички те - жители на Велинград. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

Редактор: Цветина Петкова