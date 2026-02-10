Борбата за избиратели започна още преди правителството да хвърли оставка и се ожесточава с всеки изминал ден, нищо че още не е определена датата на вота. И, както по традиция се случва у нас, правилата за гласуване бяха променени в последния момент. Поправката ограничава до 20 секции, в които ще могат да гласуват българите извън ЕС. Тя беше предложена от „Възраждане“ и получи подкрепата на отиващото си мнозинство в НС.

Според вносителите само така ще бъдат ограничени гласоподавателите от Турция, които са свързани със страната ни само формално, но вотът им представлява заплаха за националната ни сигурност. Ограниченията ще повлияят и на българите във Великобритания, САЩ и Канада, които на изборите през 2024 г. гласуваха в стотици секции.

Президентът Йотова беше призована да наложи вето на измененията. Отнема ли се правото на глас на българите в чужбина коментираха в „Челюсти” политологът проф. Мария Пиргова и журналистът Александър Симов.

Според проф. Мария Пиргова поправката в Изборния кодекс представлява ограничаване на правата на нашите сънародници. „Крайно недостойно е за една демокрация, която има широка диаспора. Не може да ограничим от миналите избори 160 секции в Турция до 20. Още повече нямаме никакъв интерес да ограничаваме гражданите във Великобритания и САЩ с аргумента, че те не плащат данъци в България и са се откъснали. Така ще ги откъснем още повече и ще загубим възможността те да се връщат”, коментира тя.

Журналистът Александър Симов е на позиция, че промените не водят до отнемане на права. Той добави обаче, че промени в Изборния кодекс не трябва да се правят в последния момент. Симов посочи още, че ограничаването на секции в страни извън ЕС не е за първи път. „В Турция има изкривяване на вота, което е проблем и трябва да го адресираме по някакъв начин. Опитът за намеса на Турция в нашите избори датира отдавна и не тече само през гласуването в Турция. Ние трябва да сме самоубийци, за да не обърнем внимание на този проблем”, коментира той.

По отношение на българите във Великобритания той заяви, че 20 секции са напълно достатъчни да поемат тези, които искат да си дадат вота. „Повече от хората, които са там са откъснати от българската политическа среда, но когато имаш мнение кой да управлява България, трябва да дойдеш, за да го изпиташ на гърба си. Вотът там е на базата на някакви сантименти, а не върху рационалната ситуация у нас”, добави той.

