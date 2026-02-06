Новите изборни правила пряко ще се отразят на броя секции в няколко държави. В Турция те ще са осем пъти по-малко, във Великобритания - над пет пъти, а в Съединените щати ще има 30 секции по-малко спрямо последните избори. Българите, които от години участват в организацията на секциите, прогнозират много повече желаещи да упражнят правото си на вот.

„В Лондон имаше километрични опашки. Хората чакаха по няколко часа. Работихме с удължено време и се стигна до полиция, защото хора не можаха да гласуват. Сега очаквам същото, даже по-зле, защото секциите не са 35, а са 20”, спомня си Йоана Маджукова картината в Лондон от 2021 г.

На север от Лондон е Станислава Желева, която пресмята, че са нужни около 4-5 минути за гласуване на един човек заради документацията. Очаква новите правила да затворят секцията в нейния град. „В Лондон ще са повечето секции и за цяла Англия и Северна Ирландия остават около 12-13 секции. От нашия град ще се наложи да пътуваме около 2 часа и половина до по-голяма секция в Манчестър или Бирмингам, което ще е невъзможно за много хора”, твърди сънародничката ни.

В Истанбул живее Февзие Акман. „По време на избори винаги има опашки, но, за щастие, не чакаме по няколко часа да гласуваме. Сега с това намаляване най-вероятно ще има чакане по опашките и дали ще успее всеки да гласува - ще видим”, казва тя. Жената споделя, че следи внимателно политическата обстановка у нас. „Мисля, че като български гражданин говоря по-добре български от втория ми език. Не трябва да ми се отнема това право”, категорична е Февзие.

Румен Радев: Статуквото ограничи възможностите на сънародниците ни зад граница да гласуват

На същото мнение е и Улви Ташкън от Измир, който учи и децата си на български език. Новите правила няма да го откажат да стигне до урната. „При нас това ще е някакво мъчение. Имаме много изселници и са много разпръснати. С това ограничение най-много на 1-2 места ще се гласува. Няма да стигне времето да се гласува", смята мъжът.

Отвъд Океана интересът към предстоящите избори ще отбележи рекорд, смятат българите в САЩ. Желязко Латинов обаче, който изминава пътят от Харманли до Питсбърг преди повече от десетилетие, вече е спрял да гласува. „Не мисля, че мога да направя правилен избор за България и за себе си. Нямам голям поглед върху политическата обстановка в България и тук”, признава българинът.