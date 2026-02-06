С последните промени в Изборния кодекс българите, които живеят в държави извън Европейския съюз, ще могат да гласуват в до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулски представителства. Темата коментира заместник-председателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева в ефира на „Интервюто в Новините на NOVA”.

По думите на Матева промените ще засегнат най-вече сънародниците ни в Турция, Великобритания и САЩ. Тя посочи статистически данни от предишни избори, като отбеляза, че броят на гласувалите не винаги зависи пряко от броя на разкритите секции.

„Преценката къде да бъдат разкрити секциите ще бъде на Министерството на външните работи и на ръководителите на дипломатическите представителства, след което се прави предложение до ЦИК”, обясни Матева. Тя подчерта, че ще се вземат предвид местата с най-голяма активност на последните избори, за да се осигури удобство за избирателите.

Относно хипотезата за евентуално вето от страна на президента върху промените в кодекса, Матева поясни, че парламентът вече е постоянно действащ орган и може да се свика извънредно заседание за преодоляването му.

Тя допълни, че подготовката за изборите вече е в ход, включително по отношение на осигуряването на хартия и поддръжката на машините. „Надявам се партиите да не предлагат за членове на секционни комисии хора, за които вече е установено, че са извършвали нарушения”, призова заместник-председателят на ЦИК.

