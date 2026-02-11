Мъж и жена - съответно на 39 и 29 години, са задържани, след като в дома им са били открити фентанил и хашиш, съобщиха от полицията във Варна. При обиска са намерени още електронна везна и пари в брой.

И двамата заподозрени са от морската ни столица, криминално проявени и осъждани. Отведени са в ареста за срок до 72 часа.

Акцията е проведена под надзора на Окръжната прокуратура. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова