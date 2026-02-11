Прокуратурата повдигна обвинение на 19-годишен за побой над две деца - на 13 и 15 години, в столичното метро. Случаят е от 8 февруари. Задържаният А.В. ритнал с крак в главата 13-годишно момче, като му причинил средна телесна повреда. Пострадалият е с избит зъб.

Обвиняемият ранил с нож и 15-годишно момче. То е с порезна рана.

Побой над малолетно момиче беше заснет и публикуван в социалните мрежи

Младежът е осъждан. Предвид възможността да извърши ново престъпление, е задържан за срок до 72 часа. Наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийския районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

