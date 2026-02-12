Софийската градска прокуратура е привлякла като обвиняеми седем лица, участници в организирана престъпна група, действала от януари 2019 г. до януари 2026 г. на територията на областите София, Перник и Кюстендил.

Според прокуратурата групата била създадена с користна цел и извършвала имотни измами чрез различни престъпни механизми. Двама от обвиняемите са определени като ръководители на групата, а останалите петима – като участници.

Как жена с психично заболяване успя да върне жилището си, придобито от “влюбен” в нея мъж

Освен за участие в престъпна организация, обвиненията включват документни престъпления и измами. Трима от обвиняемите са заподозрени и в лъжесвидетелстване пред нотариус. Разследването обхваща и изпиране на пари. Според събраните доказателства в групата са участвали и други лица, които към момента не са установени.

Досъдебното производство е образувано с постановление на прокурор от СГП на 28 април 2025 г. по сигнал на гражданин. Към него са обединени досъдебни производства на Районните прокуратури в Перник, Дупница и София. Разследването се провежда от ГДНП-МВР и ОДМВР-Перник под ръководството на СГП.

Според прокуратурата групата е придобила чрез престъпни схеми над 50 недвижими имота. Към момента има достатъчно доказателства за участие в престъпната дейност по отношение на над 25 от тях. След образуването на досъдебното производство групата не е успяла да извърши нови престъпни действия спрямо имоти.

Съмнения за имотна измама: Жена с психично заболяване остана без двете си жилища в София

С разрешение на Софийския градски съд са извършени претърсвания. Иззети са документи, мобилни телефони, флаш-памет, документи с невярно съдържание, голямо количество злато и пари. Разпитани са множество свидетели, поискани са справки от мобилни оператори, а разследващите структури са координирали действията си чрез работни срещи.

Четирима от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа, двама са задържани по друго дело, а един е обявен за общодържавно издирване.

СГП поиска от СГС налагане на най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража – за трима от обвиняемите. Исканията бяха уважени. Четвъртият обвиняем е с парична гаранция от 2000 евро и забрана за напускане на страната.

Редактор: Цветина Петкова