Мексикански картели, дървени мафии и каналджийство не кореспондират по никакъв начин с вече оповестените и събрани доказателства. Едно оръжие е достатъчно, за да се чувства човек защитен. Ако имаш седем на кръста и две в гардероба - това не ти помага. По отношение на намерените три гилзи от револвер – сигурно е възможно, но това означава, че някой е извадил гилзите от револвера. Револверите при стрелба не оставят гилзи – те остават вътре в барабана. В тотално умопомрачение са посегнали на живота си. Отстрани на прегърнатите е момчето. То не се прегръща с тях. Забелязали ли сте? Евентуален мотив – тотална деградация. Защо разрешителните за оръжие на Ивайло Калушев и Ивайло Иванов са издадени от едно и също място? Те заедно ли живеят там?

Това са въпросите, които коментира криминалистът, работил дълги години в отдел „Убийства“ и в специалните служби - Апостол Славов в новия епизод на „Телеграфно“ подкаст.

Психария

Тук това психария ли е или е нещо друго според вас?

"Най-общо казано – да", заяви Славов.

На въпроса защо, той отговори: "Ще ми се да се опитам да се аргументирам. От всичко, което досега беше съобщено от разследващите, което аз приемам за абсолютно достоверно и вярно, защото то се базира на изследване на доказателства, а не на хипотези и предположения от социалните мрежи – всичко това показва, че става въпрос за една затворена група. Група, която се е създала и се е развила далеч, много далеч от реалния социален живот и реалното общуване".

По думите му той познава лично голяма част от момчетата и момичетата от така наречения сектор „Престъпления против личността“ в дирекцията на полицията. "Аз съм работил в този сектор. Познавам методиката, с която се работи при такива тежки престъпления. Не се съмнявам, че това се прави точно по правилата. Не, не е възможно да се нагласяват доказателства и следи. Повярвайте ми – не е възможно", категоричен е криминалистът.

Версиите

"Колкото повече слушам и чета в социалните мрежи, аз искрено се възмущавам, направо се ядосвам. Едната версия е, че е имало канал за трафик на наркотици от Мексико, картели, канал за трафик на бежанци. Отделно има други версии, които казват, че Калушев и останалите са заснели или видели нещо, което е коствало живота им, и става въпрос за шесторно убийство без самоубийство. Има всякакви теории. Други пък казват, че мафията ги е убила", подчерта Славов.

По думите му "всички тези версии, в големи кавички – мексикански картели, и това сме го виждали как се прави, не само по филмите – мексикански картели, дървени мафии, каналджийство – не кореспондират по никакъв начин с вече оповестените и събрани доказателства след извършените към момента и продължаващите и в момента огледи на местопроизшествието".

"Става въпрос за тройно самоубийство, убийство на две души и самоубийство на извършителя. Вече казах, че се касае за една затворена група, която е създала своите собствени правила. Сега, за удобство или по приписване, говорим за будизъм, говорим за извратен будизъм, говорим за будизъм, създаден от самия него. Но това е една затворена група, която си е създала собствени правила", подчерта криминалистът.

Револвер

По думите му информацията за намерените три гилзи в револвер – сигурно е възможно, но това означава, че някой е извадил гилзите от револвера. "Револверите при стрелба не оставят гилзи – те остават вътре в барабана. Пистолетите изхвърлят гилзите. При стрелба с револвер гилзата остава в барабана. Вероятността да се появи на земята съществува, ако този, който стреля, извади гилзите", обясни той.

На въпрос кое е довело до промиването на мозъците той посочи: "Не е професионален термин, но аз не съм психолог. До промиването на мозъците на тези хора, за да достигнат до това крайно решение? В записа се чува реплика, че те няма да останат или нещо от този род, което показва, че другите трима, както си разбират, тръгват с кемпера. Това решение според мен е било взето предварително, с добре обмислен план – кой да остане, какво да направи, какво да запали".

Палеж

"За тях тази сграда е като храм – там са се случвали нещата. Когато те си отиват, с тях трябва да си отиде и храмът, затова го палят. Всичко близко до тях трябва да „пътува“ с тях. Те го възприемат не като смърт, а като преминаване в един друг свят. Не го възприемат като слагане на край на мъките, а като радостно събитие", заяви Славов.

И допълни: "Мотивът за тези шестима загинали – тотална деградация на рационалното мислене и пренасяне в един паралелен, имагинерен свят, създаден от самите тях за самите тях, и поставяне на ново „съществуване“. Версия за мафия или трафик категорично няма".

