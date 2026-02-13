Съществуват две серии евробанкноти. Първата включва банкноти с номинал 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500. Втората включва банкноти с номинал 5, 10, 20, 50, 100, 200. Банкнотите от двете серии представляват законно платежно средство и следва да бъдат приемани при извършване на разплащания. "Съгласно чл. 128, пар. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз евробанкнотите са законно платежно средство, което предполага задължителното им приемане по пълен номинал при наличие на задължение за плащане", казват от БНБ. Търговец не може да откаже плащане с евробанкноти в брой, освен ако страните предварително не са договорили друг начин на плащане.

Управител на заведение в Боровец: Туристи платиха с вероятно фалшива 500-еврова банкнота

Съгласно Препоръка на Европейската комисия от 22 март 2010 г. относно обхвата и действието на евробанкнотите и евромонетите, приемането на евробанкнотите при разплащанията на дребно следва да бъде правило, в т.ч. и банкнотите с висок номинал (200 € и 500 €). Отклонение от това правило е допустимо единствено при наличие на обективни причини, съответстващи на „принципа на добросъвестност“. Такъв отказ може да бъде оправдан в конкретен случай, когато търговецът не разполага с достатъчно налични средства, за да върне ресто, или когато номиналната стойност на банкнотата е очевидно несъразмерна спрямо дължимата сума. Недопустимо е при разплащания в брой търговците да отказват плащане с конкретен номинал евробанкноти.