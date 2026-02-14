Шествие в памет на генерал Христо Луков и антишествие срещу идеологията на фашизма и нацизма се проведоха в София. И двете мероприятия започнаха в късния следобед.

Напрежение нямаше, защото двете демонстрации нямаха пресечна точка. Началото беше поставено в 16:00 часа пред Съдебната палата. Там се събраха противници на “Луковмарш”, а събитието беше под надслов “Без нацисти по улиците ни”. Хората заявиха, че каузата, която подкрепят, е за солидарност, за живот, без дискриминация.

Според тях "Луковмарш" е олицетворение на омразата и агресията. Те заявиха, че са "против малки момчета да бъдат привиквани от фашистки организации и да мразят всички, без да знаят защо". Също така бяха категорични, че "шествия с нацистка насоченост трябва да бъдат забранени".

Малко по-късно - в 17:00 часа, започна и шествието в подкрепа на ген. Луков. Организатори са от Български национален съюз "Еделвайс". Те заявиха, че са изпратили молба до Общината за разрешение за провеждането му. Оттам обаче са получили отказ. След това решението е паднало в съда. Със заповед на кмета Терзиев беше определено ново място за събиране на участниците.



Така, вместо пред пилоните на НДК, както е по традиция, началната точна беше на кръстовището на бул. “Княз Александър Дондуков” и улица “Кракра”. Шествието приключи пред дома на ген. Луков - на ул. "Тракия" 1, където бяха запалени и факли.



Според хората на тази демонстрация ген. Луков е емблематична фигура в историята на страната ни и има причина да бъде почитан. Те са на мнение, че това, което пряват "не е незаконно".

Припомняме, че в петък външното министерство излезе с позиция против провеждането на “Луковмарш” .

Редактор: Цветина Петрова