Заради аварии е прекъснато топлоподаването от днес до 18 февруари на абонатите на „Топлофикация-София“ в бл. №33, 34А, 34Б, 37, 37А, 38, 38А, 48, 48А, 49, 49А, 49Б, 50, 50А в ж.к. „Младост 1“, сочи справка на интернет страницата на дружеството.

Авария остави част от София без парно и топла вода

Без парно и топла вода са и абонатите на "Топлофикация-София" на ул. „Постоянство“ № 68, ул. „Климент Денчев“ № 7, 9 и 11 в „Гео Милев“. Очаква се и тези проблеми да бъдат отстранени до сряда сутринта.

