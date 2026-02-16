Първите предвестници на пролетта вече са тук. Ято щъркели пристигнаха край бургаския квартал „Черно море“.

Част от ятото е кацнало и в землището на съседни села, като уморените птици веднага започнаха да търсят храна в мокрите от дъждовното време равнини.

Миналата година първите щъркели пристигнаха по Черноморието в първите дни на месец март.

Информация: Елена Танева

Редактор: Ина Григорова