Част от ятото е край бургаския квартал „Черно море”, друга част - край съседните села

Първите предвестници на пролетта вече са тук. Ято щъркели пристигнаха край бургаския квартал „Черно море“.

Част от ятото е кацнало и в землището на съседни села, като уморените птици веднага започнаха да търсят храна в мокрите от дъждовното време равнини. 

Миналата година първите щъркели пристигнаха по Черноморието в първите дни на месец март. 

Информация: Елена Танева

Редактор: Ина Григорова

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking