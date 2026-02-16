Снимка: Елена Танева
Част от ятото е край бургаския квартал „Черно море”, друга част - край съседните села
Първите предвестници на пролетта вече са тук. Ято щъркели пристигнаха край бургаския квартал „Черно море“.
Част от ятото е кацнало и в землището на съседни села, като уморените птици веднага започнаха да търсят храна в мокрите от дъждовното време равнини.
Миналата година първите щъркели пристигнаха по Черноморието в първите дни на месец март.
Информация: Елена ТаневаРедактор: Ина Григорова
