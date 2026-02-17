Списъците от преброяването на населението не само, че не може, но и не трябва да се използват за избирателни списъци на изборите. Това заяви в предаването „Пресечна точка” председателят на Националния статистически институт доц. д-р Атанас Атанасов.

Той изтъкна важна причина за това - че последното преброяване на населението е правено през септември 2021 година. "За тези 4,5 години оттогава само починалите хора са надхвърлили половин милион души. Тоест тези списъци, които са от преброяването, са абсолютно неактуални. Половин милион души реално означава, че ще вкараме "мъртви души", вместо да ги изчистим от списъците", посочи той.

Откъде идват „мъртвите души” в избирателните списъци

По думите му НСИ е статистическа организация, която има за цел да обобщава данни, а не да предоставя индивидуални такива. "Нямаме право да предоставяме индивидуални данни за отделни лица на никого - дори и на парламента. Съществуват специални европейски регламенти, които забраняват подобно нещо. Да не говорим, че Законът за статистиката го забранява, както и Законът за преброяването. Не е работа на НСИ да предоставя данни за отделния човек", подчерта шефът на институцията.

Той беше категоричен, че според Конституцията "всеки български гражданин, който е на 18 или повече години, има право да гласува". "Тоест, щом сте български гражданин, независимо къде се намирате, вие имате право да гласувате. Ако това право бъде отнето, ще бъде нарушена Конституцията", подчерта доцент Атанасов.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова