Отбелязваме 153 години от обесването на Васил Левски. По традиция днес и утре на много места в цялата страна ще бъде почетена паметта на Апостола.

Възпоменателните прояви вече започнаха в родния му град Карлово. В църквата „Света Богородица”, в която Левски е бил провъзгласен за дякон под духовното име Игнатий и е служил повече от четири години, беше отслужена архиерейска Света литургия и панихида в негова памет. От сутринта хора от цялата страна посещават и родната къща на Апостола, за да се докоснат до личните му вещи и да се запознаят с неговото дело. Програмата в града включва традиционно шествие и връчване на наградата на комитет „Васил Левски”.

Учениците от Средно училище „Васил Левски“ в град Елин Пелин също са се подготвили с песни и стихотворения, за да отдадат почит на Апостола на свободата и патрон на тяхното училище – Васил Иванов Кунчев. Децата споделят, че празнуват патронния празник на учебното заведение, като подготвят стихотворения, рисуват и поднасят цветя. От малки те учат за Васил Левски и неговата славна история и героични подвизи.

„Мисията на Васил Левски е била да освободи България от турско робство и да я направи чиста и свята република“, казва един от учениците.

Кулминацията на честванията в Карлово ще бъде тази вечер от 18:00 часа пред паметника на Васил Левски, където официално слово ще произнесе председателят на Народното събрание Рая Назарян.

Стажант-репортер: Пламена Димитрова