Инициативата е насочена главно към младите хора
Инициативата „Дай глас" търси нов път към по-висока избирателна активност сред младите хора. Данните сочат, че проблемът не се корени толкова в апатия, колкото в нарастващо недоверие към политическата система. Темата обсъдиха в ефира на „Социална мрежа“ Мария Пеловска от Национална мрежа за развитие и Мирослав Цеков, директор на Сдружение „Форум гражданско участие“.
По думите на Мирослав Цеков кампанията има за цел да възстанови разбирането за гласуването като осъзнат и отговорен избор. „Стремим се генерално да върнем смисъла на гласуването като осъзнат избор. От избори на избори избирателната активност спада, а това е тревожна тенденция“, подчерта той.
ЦИК покани на среща служебния премиер в петък
Според него част от проблема е и начинът, по който политиците комуникират. „Само в последните дни, след назначаването на служебния кабинет, виждаме как веднага започва агресивна реторика. Този тип говорене по-скоро отблъсква хората от политическия процес“, посочи Цеков.
Мария Пеловска обясни, че „Дай глас“ цели устойчивост и по-голяма разпознаваемост сред младите хора, както и откриване на работещи механизми за тяхното ангажиране към демократичните процеси. „Става въпрос както за осъзнатост, така и за личен избор. Търсим начин младите да видят своята роля в демокрацията“, заяви тя.
Политическите реакции след клетвата на 106-ия кабинет
Кампанията включва информационна онлайн инициатива, както и серия от събития в големи български градове. Основен акцент ще бъде поставен върху медийната и дигиталната грамотност.
„Важно е да разграничаваме медийния дискурс от политическия и да разбираме какви послания достигат до нас. Именно чрез това знание можем да ангажираме младите хора по по-смислен начин“, допълни Пеловска.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Дарина Методиева
