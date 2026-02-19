Централната избирателна комисия започна подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април. Тя отправи покана за среща в петък от 14 часа до служебния премиер Андрей Гюров и определени от него членове на правителството, които ще са ангажирани с изборния процес.

Съгласно Изборния кодекс ЦИК, съгласувано с Министерския съвет, определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване.

Припомняме, че по-рано днес от Президенството съобщиха, че държавният глава Илияна Йотова е подписала указ за насрочване на избори за Народно събрание на 19 април.

Правителството на Росен Желязков предаде властта на служебния кабинет

Заместник-председателят на ЦИК Росица Матева обяви, че на служебното правителство ще бъдат изпратени и снимки на примерни паравани за изборните помещения.

Според хронограмата до 4 март ЦИК трябва да определи условията и реда за провеждане на предизборната кампания. Тя ще започне от 00:00 ч. на 20 март.

До 4 март ЦИК регистрира партиите и коалициите за участие в изборите. В срок до 17 март РИК трябва да регистрира кандидатските листи в изборите за народни представители. До 18 март включително ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите и ги обявява.

В срок до 20 февруари ЦИК трябва да определи условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната, включително условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в чужбина и да изпрати информация на Министерството на външните работи. До 24 март българските граждани, които имат право да избират и желаят да гласуват извън страната, заявяват това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК.

С два указа: Президентът назначи служебния кабинет и насрочи изборите

Гласуването започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., но не по-късно от 21:00 ч., когато пред секцията има негласували избиратели. За секциите извън страната гласуването започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., съответно 21:00 ч. местно време.

Очаква се депутатите традиционно да си гласуват почивка по време на предизборната кампания, което означава, че им остава около месец активна законодателна работа. Това, което задължително трябва да гласуват през това време, е удължаване на удължителния закон за бюджета.

Седем вече бивши министри от ГЕРБ се връщат в пленарната зала като депутати, един от „Има такъв народ” и четирима от БСП. По-рано днес разговаряхме с един от тях. „Аз съм лекар - уролог съм, така че това е моят професионален ангажимент. Това са позиции, които са временни. Ясно е, че целта на тези позиции е да постигнеш нещо, в което вярваш, че трябва да се случи. Връщам се към професионалния си ангажимент, пациентите ме чакат”, коментира Десислав Тасков от БСП-ОЛ.