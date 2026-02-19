Президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров.

С друг указ държавният глава насрочва предсрочните парламентарни избори за 19 април 2026 г. Номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на вота за народни представители Йотова определя с трети указ.

Андрей Гюров представи списък със служебни министри

Тя ще присъства и на церемонията по полагане на клетва от служебния кабинет, която ще се проведе в Народното събрание в четвъртък.