Снимка: БГНЕС
-
Кои министри от правителството на Желязков се връщат в парламента
-
Правителството на Росен Желязков предаде властта на служебния кабинет
-
Илияна Йотова: Президентската институция ще бъде коректив на новия кабинет
-
Служебният кабинет: Временна администрация или чернова за бъдеща коалиция?
-
Съветът за сигурност на ООН разкритикува плановете на Израел за анексиране на части от Западния бряг
-
Служебният кабинет „Гюров“ положи клетва в Народното събрание
Номерацията, наименованията и границите на изборните райони Йотова определя с трети указ
Президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаване на служебно правителство със служебен министър-председател Андрей Гюров.
С друг указ държавният глава насрочва предсрочните парламентарни избори за 19 април 2026 г. Номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на вота за народни представители Йотова определя с трети указ.
Андрей Гюров представи списък със служебни министри
Тя ще присъства и на церемонията по полагане на клетва от служебния кабинет, която ще се проведе в Народното събрание в четвъртък.
Последвайте ни