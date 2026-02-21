Бурна седмица предстои за правосъдната система. Пленумът на Висшия съдебен съвет ще се събере в четвъртък, за да разгледа въпроса с назначаването на временно изпълняващ функциите главен прокурор.

Новият служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов се възползва от правото си да предложи определяне на нов временно изпълняващ. Според конституционалисти обаче шансът Борислав Сарафов да бъде отстранен е малък.

Андрей Янкулов свиква ВСС за определяне на временно и.ф. главен прокурор

Избран за служебен министър на правосъдието с цел реформа на съдебната система, Андрей Янкулов още в първия си ден на поста обяви - свиква Пленум на ВСС за отстраняването на обвинител номер едно.

"Трябва да цитирам Николай Хайтов - едно е да искаш, второ е да можеш, трето и четвърто е да го направиш", коментира проф. Пламен Киров, преподавател по конституционно право.

Ето защо, според експертите, не Пленумът, а Прокурорската колегия трябва каже ще бъде ли сменен Борислав Сарафов.

"Все някой трябва да изпълнява функциите на главен прокурор. Така че някой, ако не е чел Конституцията, или ако я е чел, но не я е разбрал, е наясно, че не може да няма човек, който да изпълнява функциите", допълни Киров.

Атанас Славов: Андрей Янкулов трябва да предложи кандидат за и.ф. главен прокурор

Свикването на Пленума е изцяло в правомощията на министъра на правосъдието, напомня друг конституционалист - доц. Христо Орманджиев. А дали двете колегии ще преодолеят различията си, никой не може да каже.

"Аз не искам да бъда категоричен в мнението си дали е кауза пердута. Аз не смятам така. И смятам, че все пак ще се чуе какво мисли самият Пленум на Висшия съдебен съвет", заяви доц. Орманджиев.

Пленумът може да отхвърли искането на Андрей Янкулов с мотив, че не е в неговите правомощия да реши този въпрос. Ако обаче го уважи, новият изпълняващ функциите главен прокурор трябва да бъде избран с най-малко 13 гласа "за".

"Крайният вариант тук - мандатността е в основата на демокрацията и това трябва да стане вече чрез подмяна на състава на Висшия съдебен съвет", каза доц. Орманджиев.