"Андрей Янкулов трябва да предложи кандидат за и.ф. главен прокурор. Това е негово правомощие по силата на Конституцията и закона." Това каза бившият правосъден министър Атанас Славов от „Да, България“ в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

"Крайно време е Борислав Сарафов да бъде сменен, неговият мандат изтече на 21 юли миналата година. Ние многократно в пленарна зала сме призовавали за тази смяна. Недопустимо е в една правова държава прокуратурата да се поставя над съда", коментира още Славов.

"Когато беше свален Иван Гешев и трябваше да се избере и.ф. главен прокурор, тогава в много бързо заседание прокурорската колегия избра Борислав Сарафов, без дори да даде възможност на министъра на правосъдието да направи предложение. Сега се надявам да се извърви цялата процедура докрай", заяви още той.

По думите му след като ВСС, прокурорска колегия отказва системно да изпълни едно свое законово задължение, тогава министърът на правосъдието трябва да направи предложение.

Той коментира и оставката на вицепремиера Стоил Цицелков, който трябваше да отговаря за честните избори. „Задачата за честни избори е на цялото служебно правителство, това, че беше преценено да има вицепремиер, който да изпълнява координиращи функции може би беше добра идея. Ключовото е следното - в момента, в който се появиха съмнения, свързани с Цицелков и негови действия от миналото, беше подадена оставка, беше приета и той беше освободен. Има един висок стандарт, който се налага от служебното правителство и това беше правилно решение”, каза Славов.

"Като си имал наказателна присъда, добре е да не се кандидатираш на висши публични длъжности, за да няма такъв дебат, какъвто се породи в момента. Нямам идея как се е стигнало до избора на господин Цицелков", добави още той.

Славов коментира и действията на МВР, както и твърденията, че служебният вътрешен министър Емил Дечев е поискал оставката на секретаря на МВР Мирослав Рашков. "Господин Дечев и изключителен професионалист. Неговата преценка като министър на вътрешните работи заслужава да бъде уважена. Промени в системата на МВР трябва да има, но те не трябва да са козметични", заяви той.

По думите му МВР е една от болните структури на държавата и там промените трябва да са много сериозни. Той зави още, че не може да се очаква служебното правителство да направи всички тези промени, но поне минимумът – превенция на купения и контролиран вот, трябва да бъде осигурен.

