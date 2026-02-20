Вътрешният министър Емил Дечев е предложил на Министерския съвет да гласува предложение до президента за освобождаване на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Това научи NOVA от свои източници във вътрешното ведомство.

Припомняме, че за окончателното освобождаване на главния секретар на МВР е необходим указ на държавния глава.

Очаквана ли беше оставката на Стоил Цицелков

От пресцентъра на МВР не потвърждават официално тази информация.