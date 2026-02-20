Оставката на Стоил Цицелков е логична с оглед на заявката на Андрей Гюров за почтеност. Това каза журналистът Пламена Игнатова в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Политологът проф. Милена Стефанова посочи, че реакциите срещу служебния кабинет са започнали още вчера и то не само срещу Цицелков, а срещу модела, по който той беше формиран. Тя е на мнение, че в кабинета има силно политически изявени лица, което „ще тежи” и ще бъде в полза на опозицията. Но също така подчерта, че сред министрите има компетентни фигури.

Игнатова каза, че служебният кабинет трябва да осигури честни избори.

Стефанова коментира действията на Андрей Янкулов и свикването на ВСС за определяне на временно и.ф. главен прокурор. Тя посочи, че това решение е било напълно логично, тъй като положението е вече „нетърпимо”.

Игнатова е на мнение, че стъпката е логична, тъй като мандатът на Борислав Сарафов е изтекъл още през лятото миналата година.

Игнатова е на мнение, че Емил Дечев ще внесе спокойстиве в МВР, Стефанова смята, че изборът за силов министър е добър. Според нея е по-добре, че Дечев не е част от системата на МВР.

